Макрон посетит украинских военных, проходящих обучение во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон в среду посетит тренировочный полигон, где проходят учения украинские военнослужащие.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Макрон должен посетить украинских солдат 155-й бригады, которых тренирует французская армия.

Точное местоположение тренировочного полигона на востоке Франции держится в секрете из соображений безопасности.

Реклама:

Как известно, Франция обязалась подготовить и полностью оснастить украинскую бригаду.

По сообщению Елисейского дворца, 155-я бригада будет полностью или почти полностью готова к отправке на фронт в полном снаряжении "через несколько месяцев".

Как указано, 2 300 солдат будут подготовлены для формирования трех пехотных батальонов и подразделений их поддержки: саперов, артиллерии, разведки, наземного и воздушного наблюдения.

Чтобы довести численность бригады до 4 500 человек, остальные солдаты будут проходить обучение в Украине. В состав бригады войдут как солдаты с боевым опытом, так и без него.

К моменту отправки бригада будет полностью оснащена 128 бронированными машинами, 18 САУ Ceasar, 18 бронированными разведывательными машинами AMX10RC и другим оборудованием.

В сентябре Вооруженные силы Франции сообщили о завершении подготовки первой группы украинских пилотов, которые тренировались на самолетах Alphajet.

А недавно министр обороны Себастьен Лекорню пообещал, что Украина получит истребители Mirage 2000 в следующем году.