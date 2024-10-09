Reuters: Глава МЗС Британії поїде до Китаю у спробі перезавантажити відносини

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі збирається відвідати з візитом Китай наступного тижня, оскільки сформований Лейбористською партією новий уряд прагне перезавантажити відносини.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Британські офіційні особи заявили, що новий уряд має намір виправити те, що він вважає помилками попередників, які зайняли занадто конфронтаційну позицію щодо Пекіна, водночас чітко даючи зрозуміти, що є сфери, в яких існують фундаментальні розбіжності.

Відносини між Британією та Китаєм загострились через звинувачення в порушенні прав людини і шпигунстві.

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Леммі, який пообіцяв переглянути відносини Британії з Китаєм, зустрінеться з китайськими посадовцями в Пекіні та представниками британських фірм у Шанхаї, повідомили Reuters два з чотирьох джерел на умовах анонімності.

Однак його маршрут ще не затверджений остаточно, зауважив інший співрозмовник.

МЗС Британії та Китаю не відповіли на запити агентства щодо коментаря.

Крім того, британська міністерка фінансів Рейчел Рівз також розглядає можливість поїздки до Китаю в найближчому майбутньому, повідомили два джерела.

Під час телефонної розмови в серпні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав главі Китаю Сі Цзіньпіну, що їхні країни повинні мати можливість відверто говорити про розбіжності, водночас прагнучи до тісніших економічних зв'язків і співпраці з глобальних питань.

Нагадаємо, у вересні двох громадян Британії звинуватили в порушенні закону про державну таємницю шляхом надання інформації або документів, які могли бути "корисними для ворога" – Китаю, а також могли "завдати шкоди безпеці або інтересам" Великої Британії в період з кінця 2021 року по лютий 2023 року.

Минулого тижня затримані не визнали себе винними за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю.