Двоє британців, яких звинувачено у шпигунстві на користь Китаю, не визнали своєї вини

Двоє британців, у тому числі колишній парламентський співробітник, у п'ятницю, 4 жовтня, не визнали себе винними за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Крістофера Кеша та Крістофера Беррі, яким 29 та 32 роки, звинуватили в порушенні закону про державну таємницю шляхом надання інформації або документів, які могли бути "корисними для ворога" – Китаю, а також могли "завдати шкоди безпеці або інтересам" Великої Британії в період з кінця 2021 року по лютий 2023 року.

На слуханнях у лондонському суді Олд-Бейлі обидва офіційно заперечили звинувачення.

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Суд над ними має відбутися в жовтні 2025 року, і вони обидва були звільнені під заставу, зазначило агентство.

Чоловіків затримали ще 13 березня 2023 року, а після того відпустили під заставу. Дії, у яких їх звинувачують, могли відбуватися у випадку Беррі з кінця грудня 2021 до початку лютого 2023 року, а у випадку Кеша – з січня 2022 року до початку лютого 2023 року.

Нещодавно у німецькому місті Лейпциг заарештували громадянку Китаю за підозрою у шпигунській діяльності та передачі інформації про постачання зброї.