Reuters: Глава МИД Британии поедет в Китай в попытке перезагрузить отношения

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми собирается посетить с визитом Китай на следующей неделе, поскольку сформированное Лейбористской партией новое правительство стремится перезагрузить отношения.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников, сообщает "Европейская правда".

Британские официальные лица заявили, что новое правительство намерено исправить то, что оно считает ошибками предшественников, которые заняли слишком конфронтационную позицию в отношении Пекина, одновременно четко давая понять, что есть сферы, в которых существуют фундаментальные разногласия.

Отношения между Британией и Китаем обострились из-за обвинений в нарушении прав человека и шпионаже.

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Лэмми, который пообещал пересмотреть отношения Британии с Китаем, встретится с китайскими чиновниками в Пекине и представителями британских фирм в Шанхае, сообщили Reuters два из четырех источников на условиях анонимности.

Однако его маршрут еще не утвержден окончательно, отметил другой собеседник.

МИД Британии и Китая не ответили на запросы агентства о комментарии.

Кроме того, британский министр финансов Рэйчел Ривз также рассматривает возможность поездки в Китай в ближайшем будущем, сообщили два источника.

Во время телефонного разговора в августе премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал главе Китая Си Цзиньпину, что их страны должны иметь возможность откровенно говорить о разногласиях, одновременно стремясь к более тесным экономическим связям и сотрудничеству по глобальным вопросам.

Напомним, в сентябре двух граждан Британии обвинили в нарушении закона о государственной тайне путем предоставления информации или документов, которые могли быть "полезными для врага" – Китая, а также могли "нанести ущерб безопасности или интересам" Великобритании в период с конца 2021 года по февраль 2023 года.

На прошлой неделе задержанные не признали себя виновными по обвинению в шпионаже в пользу Китая.