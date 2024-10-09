ДПСУ: Польські фермери поки не блокують кордон з Україною попри анонсований страйк

У Держприкордонслужбі заявили, що наразі не спостерігають блокування руху вантажних транспортних засобів з України на кордоні з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у коментарі "Укрінформу" сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.

Речник ДПСУ додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.

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"Блокування руху для вантажівок – те, про що з'являлася інформація і ті дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, – зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не станеться", – сказав Демченко.

Напередодні стало відомо, що польські фермери збираються відновити блокаду руху вантажів через кордон з Україною.

Зокрема, повідомляли про блокування КПП "Медика-Шегині", яке, як анонсували, триватиме до кінця року.

Попередня блокада фермерів завершилася в кінці квітня 2024 року – зі зняттям останньої блокади на КПП "Гребенне – Рава-Руська".