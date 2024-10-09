ГПСУ: Польские фермеры пока не блокируют границу с Украиной, несмотря на анонсированную забастовку

В Госпогранслужбе заявили, что пока не наблюдают блокирования движения грузовых транспортных средств из Украины на границе с Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии "Укринформу" сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, движение грузовиков остается интенсивным на всех направлениях.

Представитель ГПСУ добавил, что соответствующие службы Украины находятся в постоянном диалоге с польскими коллегами, также украинские дипломатические учреждения в Польше держат ситуацию на контроле.

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"Блокирование движения для грузовиков – то, о чем появлялась информация и те действия, которые могли начаться на территории Польши польскими фермерами, – сейчас не фиксируется. Конечно, мы ожидаем, что блокирование движения не произойдет", – сказал Демченко.

Накануне стало известно, что польские фермеры собираются возобновить блокаду движения грузов через границу с Украиной.

В частности, сообщалось о блокировании КПП "Медыка – Шегини", которое, как анонсировали, продлится до конца года.

Предыдущая блокада фермеров завершилась в конце апреля 2024 года – со снятием последней блокады на КПП "Гребенне – Рава-Русская".