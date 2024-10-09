Президент Фінляндії збирається з візитом до Китаю: говоритиме й про Україну
Новини — Середа, 9 жовтня 2024, 12:31 —
Президент Фінляндії Александр Стубб відвідає Китай з державним візитом 28-31 жовтня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
В ході візиту Стубб зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями.
Фінський президент планує обговорити двосторонні відносини, а війну між Росією і Україною та інші питання безпеки.
Реклама:
Агентство нагадує, що Фінляндія і Китай ведуть делікатну дипломатію з жовтня минулого року щодо можливої ролі вантажного судна, зареєстрованого в Гонконзі, у пошкодженні газопроводу Balticconnector.
Влітку Стубб заявляв, що в межах розслідування у справі пошкодження підводного газопроводу Balticconnector вдалось налагодити комунікацію з Китаєм.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: