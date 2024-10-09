Президент Фінляндії збирається з візитом до Китаю: говоритиме й про Україну

Президент Фінляндії Александр Стубб відвідає Китай з державним візитом 28-31 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

В ході візиту Стубб зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном та іншими високопосадовцями.

Фінський президент планує обговорити двосторонні відносини, а війну між Росією і Україною та інші питання безпеки.

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Агентство нагадує, що Фінляндія і Китай ведуть делікатну дипломатію з жовтня минулого року щодо можливої ролі вантажного судна, зареєстрованого в Гонконзі, у пошкодженні газопроводу Balticconnector.

Влітку Стубб заявляв, що в межах розслідування у справі пошкодження підводного газопроводу Balticconnector вдалось налагодити комунікацію з Китаєм.