Президент Финляндии собирается с визитом в Китай: будет говорить и об Украине
Новости — Среда, 9 октября 2024, 12:31 —
Президент Финляндии Александр Стубб посетит Китай с государственным визитом 28-31 октября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
В ходе визита Стубб встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками.
Финский президент планирует обсудить двусторонние отношения, войну между Россией и Украиной и другие вопросы безопасности.
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Агентство напоминает, что Финляндия и Китай ведут деликатную дипломатию с октября прошлого года относительно возможной роли грузового судна, зарегистрированного в Гонконге, в повреждении газопровода Balticconnector.
Летом Стубб заявлял, что в рамках расследования по делу повреждения подводного газопровода Balticconnector удалось наладить коммуникацию с Китаем.
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