Президент Финляндии собирается с визитом в Китай: будет говорить и об Украине

Президент Финляндии Александр Стубб посетит Китай с государственным визитом 28-31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В ходе визита Стубб встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и другими высокопоставленными чиновниками.

Финский президент планирует обсудить двусторонние отношения, войну между Россией и Украиной и другие вопросы безопасности.

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Агентство напоминает, что Финляндия и Китай ведут деликатную дипломатию с октября прошлого года относительно возможной роли грузового судна, зарегистрированного в Гонконге, в повреждении газопровода Balticconnector.

Летом Стубб заявлял, что в рамках расследования по делу повреждения подводного газопровода Balticconnector удалось наладить коммуникацию с Китаем.