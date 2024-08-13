Президент Фінляндії: Китай співпрацює в розслідуванні пошкодження Balticconnector

Фінський президент Александер Стубб заявив, що в межах розслідування у справі пошкодження підводного газопроводу Balticconnector вдалось налагодити комунікацію з Китаєм, чиє судно може бути причетним до інциденту.

Про це він заявив на пресконференції у вівторок, 13 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Стубб заявив, що на офіційному рівні "ми із самого початку вели діалог з китайцями, і мене щотижня інформували про стан цих дискусій". Він додав, що з владою Китаю в цьому сенсі налагоджена хороша комунікація та співпраця.

"Зараз китайські ЗМІ повідомили про пересування NewNew Polar Bear. Розслідування все ще триває", – зазначив президент Фінляндії, маючи на увазі те, що Пекін визнав причетність свого судна до можливого пошкодження газопроводу.

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Пошкодження газопроводу Balticconnector, що зв'язує Фінляндію та Естонію, було виявлено в ніч із суботи, 7 жовтня, на неділю, 8 жовтня 2023 року. Також було пошкоджено телекомунікаційний кабель.

Головною версією розслідування вважалося пошкодження якорем китайського торгового судна New New Polar Bear, яке йшло у Санкт-Петербург і проходило над газопроводом. На морському дні виявили сліди від якоря, сам відірваний якір також виявили неподалік від місця розриву труби. Судно помітили на стоянці у Петербурзі без другого якоря.

У Фінляндії заявили, що розслідування інциденту з Balticconnector досі триває, його результати оголосять не раніше осені.