Представник фракції ультраправої партії "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі влаштувався почесним професором в один з музичних вищих навчальних закладів Москви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють німецькі ЗМІ.

59-річний Матіас Моосдорф, який є новим зовнішньополітичним речником фракції "АдН", з вересня викладає як віолончеліст у Російській музичній академії імені Гнесіних на умовах часткової зайнятості, поєднуючи цю роботу з обов’язками у парламенті Німеччини.

Моосдорф пояснив своє рішення попрацювати у Москві як "знак порозуміння", тому що "для музики немає ідеологічних кордонів" – попри те, що академія відкрито підтримала загарбницьку війну Кремля проти України. Політик у коментарях ЗМІ з приводу свого контракту сказав, що "не бачить політичної заангажованості" навчального закладу.

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За вересень він провів у Москві три дні та прочитав першу лекцію, у мережі є також афіша концерту камерної музики 20 вересня за його участі.

За його словами, поки немає остаточної визначеності щодо умов його контракту, але скоріш за все це будуть "стандартні гонорари". У подальшому він планує приїздити щокварталу на кілька днів та викладати для камерних ансамблів.

Моосдорф замістив на посаді скандального члена "АдН" Петра Бистроня, у якого почались проблеми після відкриття проти нього розслідування за відмиванні коштів та причетність до російської операції впливу.

Інший політик "АдН" нещодавно потрапив у скандал через інформацію, що він має прихований цибулевий бізнес у Білорусі і там працюють політв’язні режиму Лукашенка.