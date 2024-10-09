Представитель фракции ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в Бундестаге устроился почетным профессором в одно из музыкальных высших учебных заведений Москвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают немецкие СМИ.

59-летний Матиас Моосдорф, новый внешнеполитический спикер фракции "АдГ", с сентября преподает как виолончелист в Российской музыкальной академии имени Гнесиных на условиях частичной занятости, совмещая эту работу с обязанностями в парламенте Германии.

Моосдорф объяснил свое решение поработать в Москве как "знак взаимопонимания", потому что "для музыки нет идеологических границ" – несмотря на то, что академия открыто поддержала захватническую войну Кремля против Украины. Политик в комментариях СМИ по поводу своего контракта сказал, что "не видит политической ангажированности" учебного заведения.

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За сентябрь он провел в Москве три дня и прочитал первую лекцию, в сети есть также афиша концерта камерной музыки 20 сентября с его участием.

По его словам, пока нет окончательной определенности относительно условий его контракта, но, скорее всего, это будут "стандартные гонорары". В дальнейшем он планирует приезжать на несколько дней в квартал и преподавать для камерных ансамблей.

Моосдорф заместил на посту скандального члена "АдГ" Петра Быстроня, у которого начались проблемы после открытия против него расследования по отмыванию средств и причастности к российской операции влияния.

Другой политик "АдГ" недавно попал в скандал из-за информации, что он имеет скрытый луковый бизнес в Беларуси и там работают политзаключенные режима Лукашенко.