На цибулевій плантації ультраправого німецького депутата в Білорусі працюють політв'язні

Німецький бізнесмен і депутат від популістської партії "Альтернатива для Німеччини" Йорг Дорнау регулярно залучав білорусів, засуджених за політичними статтями, для робіт на своїй цибулевій плантації.

Про це пише білоруське видання Reform.news, повідомляє "Європейська правда".

Підприємство Дорнау "Цибулька-Бел" і Лідський Центр ізоляції правопорушників уклали договір підряду. Як вдалося з'ясувати, німецький політик особисто перевіряв роботу політв'язнів. Їм платили близько 5 євро на день.

Один із затриманих, якого відправили у центр ізоляції за лайк під постом у соцмережі, розповів, що робота не була примусовою, а зароблені гроші мали піти на рахунок утримання в Центрі ізоляції.

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Дорнау народився в Борні у Саксонії. У 2016 році він приєднався до ультраправої проросійської партії "Альтернатива для Німеччини". З 2019 року він став членом саксонського парламенту і представляє парламентську групу "АдН" із сільськогосподарської політики.

Німецький політик потрапив у заголовки федеральних німецьких ЗМІ після того, як з'ясувалося, що він володіє сільгосппідприємством ТОВ "Цибулька-Бел" у Білорусі. Його ферма вирощує цибулю та інші овочі на кількох сотнях гектарів у Лідському районі.

Вести підприємницьку діяльність депутатам, згідно із законом про Саксонський парламент, не забороняється. Однак Дорнау приховав свій бізнес у Білорусі, тим самим порушивши зобов'язання щодо звітності. Як наслідок у серпні 2024 року саксонський парламент оштрафував його на 20 862 євро.

ЗМІ раніше виявили, що член німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Петр Бистронь міг таємно побувати в Білорусі наприкінці 2022 року.