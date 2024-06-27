У рамках корупційного розслідування проти політика ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (АдН") Петра Бистроня поліція знову проводить обшуки в кількох квартирах.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо Spiegel.

Прокуратура Мюнхена підтвердила виданню, що "інші об'єкти нерухомості, в тому числі в Чехії", пов'язані з політиком, були обшукані в рамках провадження з метою "забезпечення доказів". Раніше Бундестаг знову зняв недоторканність з Бистроня.

Це вже третій раз, коли поліція проводить обшуки у справі.

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Баварські слідчі підозрюють політика "АдН", який народився в чеському місті Оломоуц, у підкупі виборних посадових осіб та відмиванні грошей. Вони підозрюють, що він отримав десятки тисяч євро від людей, які стоять за проросійським порталом Voice of Europe, а натомість діяв в інтересах Москви в Бундестазі.

Портал працював зі столиці Чехії Праги. Кажуть, що за операцією впливу стоїть довірена особа господаря Кремля Владіміра Путіна. Бистронь заперечує всі звинувачення.

Під час масштабного рейду в середині травня посадовці обшукали кілька офісів і квартир в Баварії, Іспанії та Берліні, в тому числі офіс Бистроня. Слідчі також конфіскували документи, які, ймовірно, належать Бистроню, у лідера баварської парламентської групи "АдН" і співробітника іншого члена Бундестагу від "АдН".

У середині червня співробітники поліції знову провели обшук у квартирі Бистроня на берлінському районі Ваннзеє, а також в інших його помешканнях.

Кілька тижнів тому Бистронь був обраний до Європарламенту як другий номер у списку "АдН". Це має наслідки для судового розгляду. За інформацією Spiegel та ZDF, мюнхенська прокуратура незабаром буде змушена призупинити корупційні розслідування проти політика "АдН".

Найпізніше до установчої сесії Європарламенту 16 липня Бистронь знову отримає імунітет і, таким чином, буде захищений від судового переслідування. Слідчі зможуть продовжити провадження проти Бистроня лише за умови повторного зняття недоторканності.

Зняття недоторканності в Європарламенті може зайняти тижні. Іноді це займає навіть місяці.

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт Voice of Europe використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції. ЄС також запровадив санкції проти Voice of Europe.

Медіакомпанія також могла приховано надавати фінансову підтримку "зручним" для Росії кандидатам на виборах до Європарламенту, у тому числі Бистроню, який часто з’являвся на Voice of Europe, давно особисто знайомий з Медведчуком та навіть приїздив до нього у гості.

За даними журналістів, чеські служби мають відео– й аудіодокази того, що Бистронь брав такі кошти.