Чехія та Польща закликали ЄС робити більше для боротьби з нелегальною міграцією

Прем'єр-міністри Чехії Петр Фіала та Польщі Дональд Туск заявили в середу, 9 жовтня, що Європейський Союз повинен робити більше для боротьби з нелегальною міграцією.

Їхні слова цитує ABC News, передає "Європейська правда".

Після зустрічі зі своїм польським колегою у Празі Фіала заявив, що вони погоджуються щодо необхідності "робити більше" для протидії нелегальній міграції.

Фіала заявив, що реформи системи надання притулку, схвалені країнами ЄС у травні, є недостатніми і повинні бути більш суворими.

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"Ми також негативно ставимося до відновлення довгострокових прикордонних перевірок на внутрішніх кордонах Європейського Союзу", – заявив Фіала.

Туск погодився із ним та акцентував, що завданням ЄС є "захист зовнішніх кордонів і мінімізація нелегальної міграції, а не створення внутрішніх кордонів або пошук механізмів для переміщення груп нелегальних мігрантів туди-сюди в межах Європи".

Після того, як Польща зіткнулася з новою хвилею нелегальної міграції з території Білорусі, на останньому саміті лідерів ЄС у червні Польща разом з країнами Балтії також виступили за військове укріплення кордонів, що фінансуватиметься ЄС.

На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, охорона кордонів, що фінансується ЄС, означатиме "рефінансування національних оборонних зусиль через європейські фінансові канали".

У Німеччині також активізувались дискусії про жорсткішу міграційну політику та спрощення депортацій після резонансного теракту в місті Золінген минулого місяця. На його тлі уряд Німеччини узгодив пакет заходів щодо міграції і притулку.