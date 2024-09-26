У Польщі заявляють про збільшення спроб нелегальних перетинів кордону з боку Білорусі

Впродовж останніх тижнів кількість спроб нелегально перетнути польсько-білоруський кордон збільшилася.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш, пише RMF24, передає "Європейська правда".

Під час брифінгу для співробітників та військових, задіяних в операції "Безпечне Підляшшя", Косіняк-Камиш заявив – ситуація на польсько-білоруському кордоні серйозна.

"Тиск на польсько-білоруському кордоні збільшився за останні тижні, ситуація серйозна", – зазначив він.

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Очільник Міністерства оборони країни розповів, що до операції, яка пов’язана з убезпеченням східного кордону Польщі залучено 17 тисяч військових.

За його словами, тиск на кордоні збільшився за останні тижні. Після липня і серпня, які були відносно спокійними місяцями, вересень приніс збільшення кількості нелегальних перетинів кордону.

Він зазначив, що за перший місяць осені було зафіксовано понад 2 500 спроб незаконного перетину кордону, а за останні дев'ять місяців – понад 26 тисяч.

"Це стільки ж, скільки за весь 2023 рік", – додав очільник Міноборони.

Своєю чергою польський віцепрем’єр оголосив про більшу інтеграцію служб, залучених до операції, включаючи армію, прикордонників і поліцію.

"Тільки так ми зможемо захистити наш кордон", – акцентував він.

Як відомо, на південному заході Польщі триває операція "Фенікс", мета якої – відбудова та очищення територій, що постраждали від повеней.

Водночас операція польської армії "Безпечне Підляшшя" із захисту державного кордону триває вже багато місяців й до неї не залучені військові, які перебувають на кордоні країни, заявив глава Міністерства оборони.

Нагадаємо, 11 вересня глава Міністерства внутрішніх справ Польщі підписав указ, який продовжує дію буферної зони на кордоні з Білоруссю ще на 90 днів.

Як відомо, заборона на перебування на певній території в буферній зоні діє з 13 червня 2024 року. Вона набула чинності після сплеску спроб мігрантів перетнути кордон і низки насильницьких інцидентів, один з яких призвів до загибелі військовослужбовця.

А самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко нещодавно заявив, що Мінськ не буде перешкоджати потрапити до ЄС зацікавленим у цьому мігрантам, та дав зрозуміти, що це його відповідь на європейські санкції.

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