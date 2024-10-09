Чехия и Польша призвали ЕС делать больше для борьбы с нелегальной миграцией

Премьер-министры Чехии Петр Фиала и Польши Дональд Туск заявили в среду, 9 октября, что Европейский Союз должен делать больше для борьбы с нелегальной миграцией.

Их слова цитирует ABC News, передает "Европейская правда".

После встречи со своим польским коллегой в Праге, Фиала заявил, что они "согласились, что необходимо делать больше".

Фиала заявил, что реформы системы предоставления убежища, одобренные странами ЕС в мае, являются "недостаточными" и должны быть более строгими.

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"Мы также негативно относимся к восстановлению долгосрочных пограничных проверок на внутренних границах Европейского Союза", – заявил Фиала.

Туск согласился с ним и акцентировал, что "задачей ЕС – защита своих внешних границ и минимизация нелегальной миграции, а не создание внутренних границ или поиск механизмов для перемещения групп нелегальных мигрантов туда-сюда в пределах Европы".

После того, как Польша столкнулась с возобновлением нелегальной миграции на границе с Беларусью, на последнем саммите лидеров ЕС в июне Польша вместе со странами Балтии также выступили за военное укрепление границ, которое будет финансироваться ЕС.

Однако, по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, охрана границ, финансируемая ЕС, будет означать "рефинансирование национальных оборонных усилий через европейские финансовые каналы".

Как известно, Германия и Франция призывают Брюссель заключить с правительством Британии "важное" соглашение об убежище и миграции, которое бы "отвечало" требованиям Европейского Союза.

Дискуссии относительно ужесточения правил депортации в Германии разгорелись после резонансного теракта в городе Золинген в прошлом месяце. На его фоне правительство Германии мер по миграции и убежища.