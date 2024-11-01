Німецький президент вибачився перед греками за злочини нацистів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення у греків у четвер, 31 жовтня, під час візиту до села, яке було зруйноване нацистськими військами під час окупації країни у Другій світовій війні.

Про це повідомило DW, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, Штайнмаєр став першим главою німецької держави, який відвідав село Канданос на острові Крит.

"Я прошу пробачення у вас, тих, хто вижив, і нащадків, за тяжкі злочини, які німці скоїли тут", – сказав він.

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Фото: DW

Президент Німеччини назвав це село "місцем німецької ганьби", підкресливши, що для нього було "нелегко приїхати сюди і виступити тут".

"Брутальність, жорстокість, нелюдськість німецьких окупантів перехоплюють мені подих, особливо сьогодні. І все ж ви запропонували нам руку примирення, і за це я вам вдячний", – зазначив він.

Штайнмаєр також вибачився за те, що Німеччина "десятиліттями зволікала з покаранням за злочини", а повоєнні уряди "дивилися в інший бік і мовчали".

Серед тих, хто вижив, Штайнмаєр поспілкувався з 97-річною Деспіною Фіотакі, яка на знак жалоби досі носить чорне вбрання.

Фото: DW

Нацистська Німеччина вторглася до Греції у квітні 1941 року. Окупація тривала до жовтня 1944 року і призвела до загибелі десятків тисяч цивільних осіб від голоду, а також до руйнування значної частини грецької інфраструктури.

Канданос був зруйнований 3 червня 1941 року як розправа над грецьким опором за загибель 25 німецьких десантників і солдатів. Це сталося через кілька днів після того, як нацистські війська захопили острів.

Як повідомляли напередодні, під час візиту Штайнмаєра до Греції, лідери цієї країни повторили вимогу до Берліна про виплату військових репарацій, пов'язаних з окупацією Греції нацистською Німеччиною під час Другої світової війни.

Своєю чергою Штайнмаєр виключив можливість виплати репарацій, заявивши президентці Греції Катерині Сакелларопулу, що для його країни з юридичного погляду це питання вже давно вирішене.

Як повідомляли, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро. Берлін відхилив вимогу, наполягаючи, що питання вже було вирішене серією повоєнних домовленостей.

Новий уряд на чолі з Дональдом Туском відмовився від ідеї репарацій, проте очільник МЗС Радослав Сікорський закликав Берлін знайти альтернативне "креативне рішення".