Немецкий президент извинился перед греками за преступления нацистов

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у греков в четверг, 31 октября, во время визита в село, которое было разрушено нацистскими войсками во время оккупации страны во Второй мировой войне.

Об этом сообщило DW, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, Штайнмайер стал первым главой немецкого государства, который посетил село Канданос на острове Крит.

"Я прошу прощения у вас, тех, кто выжил, и потомков, за тяжкие преступления, которые немцы совершили здесь", – сказал он.

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Фото: DW

Президент Германии назвал это село "местом немецкого позора", подчеркнув, что для него было "нелегко приехать сюда и выступить здесь".

"Грубость, жестокость, бесчеловечность немецких оккупантов перехватывают мне дыхание, особенно сегодня. И все же вы предложили нам руку примирения, и за это я вам благодарен", – отметил он.

Штайнмайер также извинился за то, что Германия "десятилетиями медлила с наказанием за преступления", а послевоенные правительства "смотрели в другую сторону и молчали".

Из выживших Штайнмайер пообщался с 97-летней Деспиной Фиотаки, которая в знак траура до сих пор носит черное.

Фото: DW

Нацистская Германия вторглась в Грецию в апреле 1941 года. Оккупация продолжалась до октября 1944 года и привела к гибели десятков тысяч гражданских лиц от голода, а также к разрушению значительной части греческой инфраструктуры.

Канданос был разрушен 3 июня 1941 года как расправа над греческим сопротивлением за гибель 25 немецких десантников и солдат. Это произошло через несколько дней после того, как нацистские войска захватили остров.

Как сообщалось накануне, во время визита Штайнмайера в Грецию лидеры этой страны повторили требование к Берлину о выплате военных репараций, связанных с оккупацией Греции нацистской Германией во время Второй мировой войны.

В свою очередь Штайнмайер исключил возможность выплаты репараций, заявив президенту Греции Екатерине Сакелларопулу, что для его страны с юридической точки зрения этот вопрос уже давно решен.

Как сообщалось, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций объемом более триллиона евро. Берлин отклонил требование, настаивая, что вопрос уже был решен серией послевоенных договоренностей.

Новое правительство во главе с Дональдом Туском отказалось от идеи репараций, однако глава МИД Радослав Сикорский призвал Берлин найти альтернативное "креативное решение".