В уряді Молдови заявили про масові анонімні погрози убивством

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан у п’ятницю, 1 листопада, заявив про хвилю погроз розправою, які отримали громадяни по всій країні.

Відповідне звернення поширила пресслужба молдовського уряду, повідомляє "Європейська правда".

Речан заявив про "безпрецедентну атаку" на Молдову, в межах якої "люди по всій країні отримують анонімні телефонні погрози вбивством".

"Погрози отримали журналісти, відомі особистості та звичайні громадяни. Ці акти залякування переслідують одну мету – посіяти паніку і страх, щоб люди боялися прийти на вибори", – вважає прем’єр Молдови.

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Він запевнив, що молдовські державні структури "забезпечать порядок і захист громадян", і закликав громадян прийти на вибори президента в неділю

Раніше про отриману погрозу повідомила журналістка молдовського порталу NewsMaker. Анонім стверджував, що знає, де живе журналістка, і може її вбити. "Зроби вибір на користь Маї Санду і збережи своє життя", – йшлось у голосовому повідомленні.

Другий тур президентських виборів у Молдові пройде 3 листопада. У першому турі чинна президентка Молдови Мая Санду отримала 42,37% голосів, а висуванець проросійської Партії соціалістів Молдови Александр Стояногло – 26,02%.

У Молдові раніше заявили, що Росія скерувала мільйони доларів на операції впливу в країні, зокрема втручання у вибори президента та референдум про вступ до Європейського Союзу.

Також радимо розмову "ЄвроПравди" з ексміністром закордонних справ Павлом Клімкіним на цю тему.