В правительстве Молдовы заявили о массовых анонимных угрозах убийством

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан в пятницу, 1 ноября, заявил о волне угроз расправой, которые получили граждане по всей стране.

Соответствующее обращение распространила пресс-служба молдавского правительства, сообщает "Европейская правда".

Речан заявил о "беспрецедентной атаке" на Молдову, в рамках которой "люди по всей стране получают анонимные телефонные угрозы убийством".

"Угрозы получили журналисты, известные личности и обычные граждане. Эти акты запугивания преследуют одну цель – посеять панику и страх, чтобы люди боялись прийти на выборы", – считает премьер Молдовы.

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Он заверил, что молдавские государственные структуры "обеспечат порядок и защиту граждан", и призвал граждан прийти на выборы президента в воскресенье

Ранее о полученной угрозе сообщила журналистка молдавского портала NewsMaker. Аноним утверждал, что знает, где живет журналистка, и может ее убить. "Сделай выбор в пользу Майи Санду и сохрани свою жизнь", – говорилось в голосовом сообщении.

Второй тур президентских выборов в Молдове пройдет 3 ноября. В первом туре действующий президент Молдовы Майя Санду получила 42,37% голосов, а выдвиженец пророссийской Партии социалистов Молдовы Александр Стояногло – 26,02%.

В Молдове ранее заявили, что Россия направила миллионы долларов на операции влияния в стране, в частности вмешательство в выборы президента и референдум о вступлении в Европейский Союз.

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