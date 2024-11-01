Українські рятувальники отримали від Швейцарії нову техніку

Швейцарія передала Державній службі з надзвичайних ситуацій 24 повнопривідних колісних навантажувачів з ковшем Liebherr та 30 пожежних мотопомп на причепі Firefighting pump.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає "Європейська правда".

Як розповіли у ДСНС, у п’ятницю, 1 листопада, відбулася офіційна церемонія передачі за участі посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна, голови ДСНС Андрія Даника та рятувальників, які безпосередньо будуть працювати з новою технікою.

Фото: ДСНС

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Голова ДСНС висловив вдячність країні за постійну допомогу та підтримку.

Разом тим, швейцарська делегація оглянула зруйновану через військову агресію росії техніку ДСНС, а Бауманн висловив своє захоплення та повагу до роботи українських надзвичайників.

Фото: ДСНС

"Ми знаємо, коли передаємо допомогу ДСНС, то це реально та допомога, яка буде мати значення для людей в Україні. Після кожного обстрілу чи бомбардування саме особовий склад ДСНС є тими, хто першими прибуває, рятує людей і робить це з великою мужністю", – додав він.

25 жовтня повідомлялося, що Словаччина направила українським медикам 18 карет швидкої допомоги.

У вівторок, 29 жовтня, у рамках Комплексного пакета допомоги (КПД) Україні, НАТО передав Збройним Силам України 65 карет швидкої допомоги.