Украинские спасатели получили от Швейцарии новую технику

Швейцария передала Государственной службе по чрезвычайным ситуациям 24 полноприводных колесных погрузчиков с ковшом Liebherr и 30 пожарных мотопомп на прицепе Firefighting pump.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает "Европейская правда".

Как рассказали в ГСЧС, в пятницу, 1 ноября, состоялась официальная церемония передачи с участием посла Швейцарии в Украине Феликса Бауманна, председателя ГСЧС Андрея Даника и спасателей, которые непосредственно будут работать с новой техникой.

Фото: ДСНС

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Глава ГСЧС выразил благодарность стране за постоянную помощь и поддержку.

Вместе с тем, швейцарская делегация осмотрела разрушенную из-за военной агрессии России технику ГСЧС, а Бауманн выразил свое восхищение и уважение к работе украинских чрезвычайников.

Фото: ДСНС

"Мы знаем, когда передаем помощь ГСЧС, то это реально та помощь, которая будет иметь значение для людей в Украине. После каждого обстрела или бомбардировки именно личный состав ГСЧС является теми, кто первыми прибывает, спасает людей и делает это с большим мужеством", – добавил он.

25 октября сообщалось, что Словакия направила украинским медикам 18 карет скорой помощи.

Во вторник, 29 октября, в рамках Комплексного пакета помощи (КПД) Украине, НАТО передал Вооруженным Силам Украины 65 карет скорой помощи.