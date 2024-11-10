США завдали ударів по складах зброї хуситів у Ємені

Американські військові літаки ввечері в суботу, 9 листопада, завдали кілька ударів по місцях зберігання зброї, що належать підтримуваним Іраном бойовикам-хуситам у Ємені.

Про це Пентагон повідомив у коментарі агентству AFP, пише "Європейська правда".

За даними Міноборони США, на уражених складах хуситів зберігалася різноманітна зброя, яка використовується для нападу на військові і цивільні судна, що курсують міжнародними водами Червоного моря і Аденської затоки.

Підконтрольна хуситам телевізійна мережа "Аль-Масіра" своєю чергою повідомила про три атаки британської та американської авіації, спрямовані на південний район єменської столиці Сани – Аль-Сабін.

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США та Британія неодноразово завдавали ударів по об'єктах хуситів у Ємені з початку року у відповідь на їхні напади на комерційні судна в Червоному морі і Аденській затоці.

Хусити заявляють, що ці напади нібито спрямовані проти суден, пов'язаних з Ізраїлем, і мають на меті продемонструвати солідарність з палестинцями під час війни в секторі Гази.

У результаті цих нападів загинули четверо моряків, два кораблі затонули, а одне судно і його екіпаж залишаються під вартою з моменту захоплення в листопаді 2023 року.

Минулого місяця у США заявляли, що мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків.