У США збираються зберегти присутність у Червоному морі для захисту суден від хуситів

У США мають намір зберігати військову присутність у регіоні Червоного моря, щоб разом із коаліцією інших країн забезпечувати захист цивільних суден від атак підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, якого цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, присутність США у Червоному морі "залишається стабільною".

"Ми працюємо в Червоному морі разом із коаліцією з близько 20 інших країн, щоб надалі збивати ракети та безпілотники, якими хусити продовжують обстрілювати комерційне судноплавство", – підкреслив представник адміністрації США.

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Він наголосив, що можливості Сполучених Штатів "продовжують бути значними".

Кірбі також послався на попередні заяви глави Пентагону Ллойда Остіна, який казав, що американська сторона "робить і робитиме все можливе, щоб знизити спроможності хуситів".

Як відомо, з листопада 2023 року підтримувані Іраном бойовики-хусити почали атакувати торгові судна довкола Аравійського півострова, наполягаючи, що їхньою ціллю є "судна, пов’язані з Ізраїлем". Ці атаки поставили під загрозу найкоротший морський шлях з Азії до Європи і відповідні ланцюжки постачання.

У відповідь США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден. Із січня там почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

На початку вересня від обстрілів хуситів постраждали два судна, у тому числі саудівське MV Amjad з близько 2 млн барелів нафти.

4 жовтня американські та британські військові завдали ударів по більш ніж десятку об'єктів бойовиків хуситів у Ємені.

Також 18 жовтня військові сили США, включно з бомбардувальниками B-2, вдарили по складах зброї, які пов'язані з бойовиками-хуситами в Ємені.