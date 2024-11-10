США нанесли удары по складам оружия хуситов в Йемене

Американские военные самолеты вечером в субботу, 9 ноября, нанесли несколько ударов по местам хранения оружия, принадлежащих поддерживаемым Ираном боевикам-хуситам в Йемене.

Об этом Пентагон сообщил в комментарии агентству AFP, пишет "Европейская правда".

По данным Минобороны США, на пораженных складах хуситов хранилось разнообразное оружие, которое используется для нападения на военные и гражданские суда, курсирующие международными водами Красного моря и Аденского залива.

Подконтрольная хуситам телевизионная сеть "Аль-Масира" в свою очередь сообщила о трех атаках британской и американской авиации, направленных на южный район йеменской столицы Саны – Аль-Сабин.

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США и Британия неоднократно наносили удары по объектам хуситов в Йемене с начала года в ответ на их нападения на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.

Хуситы заявляют, что эти нападения якобы направлены против судов, связанных с Израилем, и имеют целью продемонстрировать солидарность с палестинцами во время войны в секторе Газа.

В результате этих нападений погибли четверо моряков, два корабля затонули, а одно судно и его экипаж остаются под стражей с момента захвата в ноябре 2023 года.

В прошлом месяце в США заявляли, что намерены сохранять военное присутствие в регионе Красного моря, чтобы вместе с коалицией других стран обеспечивать защиту гражданских судов от атак поддерживаемых Ираном боевиков.