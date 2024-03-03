США: Хусити потопили судно з добривами, що становить загрозу довкіллю та іншим кораблям

Судно Rubymar, що належить Великій Британії, на яке минулого місяця напали єменські бойовики-хусити, затонуло в Червоному морі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Військові Сполучених Штатів заявили, що судно затонуло вночі 2 березня, а приблизно 21 тисяча метричних тонн сульфату амонію, які перевозило судно, становлять екологічну небезпеку в Червоному морі.

Суховантаж, що тоне, "також становить ризик підводного удару для інших суден, що проходять через жваві судноплавні шляхи цього водного шляху", йдеться в заяві.

"З моменту неспровокованого нападу судно повільно набирало воду", – вказує CENTCOM.

Раніше повідомляли, що бойовики-хусити, що діють з території Ємену, завдали серйозних пошкоджень торговому судну Rubymar під прапором Белізу, що належить британській компанії.

Американські військові повідомили, що з контрольованих хуситами районів випустили дві балістичні протикорабельні ракети.

У грудні США започаткували спеціальну військову місію у регіоні за участі 10 союзників з метою захищати торгові судна. Відтоді збили численні ракети й дрони, запущені хуситами, та неодноразово завдавали ударів по їхніх військових об'єктах та зброї на території Ємену.

З 19 лютого офіційно почала роботу військово-морська місія ЄС для захисту цивільного судноплавства в Червоному морі під назвою Aspides.