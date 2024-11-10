Глава Міноборони Литви закликає Європу не повторити помилок у ставленні до Трампа

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас вважає, що європейські країни не повинні повторювати помилку 2016 року та створювати бар'єр із новообраним президентом США Дональдом Трампом, а натомість співпрацювати з питань, що становлять спільний інтерес.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кащюнас заявив в інтерв’ю АР.

На думку глави Міноборони Литви, після президентських виборів у США 2016 року, коли Трамп переміг демократку Гілларі Клінтон, європейські держави "трохи неправильно" побудували проти республіканця "моральну стіну".

"Я думаю, що це був неправильний шлях", – вважає Кащюнас.

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На його думку, на посаді президента США Трамп знову застосує "контрактний підхід до наших відносин", тож Європа може співпрацювати з ним у сферах, де сторони мають спільний інтерес: більше інвестицій в оборону, придбання європейцями американської зброї і співпраця щодо стримування Китаю та Ірану.

Литовський міністр також наголосив, що військова допомога Європи Україні має продовжуватися, а Росія не повинна диктувати умови миру.

Натомість обмежене припинення вогню в Україні – ідея, яку нібито просуває оточення Трампа, – не має сенсу, сказав Кащюнас, оскільки воно лише допоможе російським військам оговтатися від втрат і завдати нових ударів.

"Нам потрібен справедливий мир, мир, який заслуговує на довіру", – підсумував очільник Міноборони Литви.

Раніше Кащюнас, коментуючи результати президентських виборів у США, заявив, що віддав би голос за Дональда Трампа, якби мав таке право.