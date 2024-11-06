Глава Міноборони Литви зізнався, що проголосував би за Трампа, якби міг

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас, коментуючи результати президентських виборів у США, заявив, що віддав би голос за Дональда Трампа, якби мав таке право.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Кащюнаса цитує портал Delfi.

Глава Міноборони Литви сказав журналістам, що "якби був американцем, я б точно проголосував за Трампа, навіть не сумніваюся в цьому".

Він пояснив свій вибір тим, що для Трампа головним прагненням є мир через концепцію Рональда Рейгана "мир через силу".

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"Що ми будемо настільки сильні, що ворог не намагатиметься нас турбувати. Якщо ми домовимося з противником тимчасово, то добре, якщо щось буде порушено, вони отримають по руках", – зазначив Кащюнас.

"Я вам нагадаю, що саме в його період російські сили в деяких географічних широтах значно отримали по руках і сильно отримали. Якщо сказано не робити цього, але зробили це – отримаєте по руках. Раніше вони не отримували по руках", – додав він.

Литовський міністр також закликав Західну Європу не будувати "моральну стіну" проти майбутнього президента США, як це сталось у 2016 році, на початку його першого терміну.

"Думаю, ви дуже добре пам'ятаєте ті речі, це нічим не допомогло, це якраз трохи ускладнило той старт, коли звикли. Тепер ми краще розуміємо образ президента і природно, що треба навчитися з ним працювати", – підсумував Кащюнас.

За прогнозами ЗМІ, Дональд Трамп уже отримав достатню кількість голосів виборників для перемоги на президентських виборах у США.

Республіканця вже привітала низка світових лідерів, зокрема й європейських. А Володимир Зеленський заявив, що цінує прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах.

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