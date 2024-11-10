Глава Минобороны Литвы призывает Европу не повторить ошибок в отношении к Трампу

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас считает, что европейские страны не должны повторять ошибку 2016 года и создавать барьер с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, а вместо этого сотрудничать по вопросам, представляющим общий интерес.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кащюнас заявил в интервью АР.

По мнению главы Минобороны Литвы, после президентских выборов в США 2016 года, когда Трамп победил демократку Хиллари Клинтон, европейские государства "немного неправильно" построили против республиканца "моральную стену".

"Я думаю, что это был неправильный путь", – считает Кащюнас.

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По его мнению, на посту президента США Трамп снова применит "контрактный подход к нашим отношениям", поэтому Европа может сотрудничать с ним в сферах, где стороны имеют общий интерес: больше инвестиций в оборону, приобретение европейцами американского оружия и сотрудничество по сдерживанию Китая и Ирана.

Литовский министр также отметил, что военная помощь Европы Украине должна продолжаться, а Россия не должна диктовать условия мира.

Зато ограниченное прекращение огня в Украине – идея, которую якобы продвигает окружение Трампа, – не имеет смысла, сказал Кащюнас, поскольку оно только поможет российским войскам оправиться от потерь и нанести новые удары.

"Нам нужен справедливый мир, мир, который заслуживает доверия", – подытожил глава Минобороны Литвы.

Ранее Кащюнас, комментируя результаты президентских выборов в США, заявил, что отдал бы голос за Дональда Трампа, если бы имел такое право.