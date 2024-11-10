Туск переніс операцію
Новини — Неділя, 10 листопада 2024, 16:48 —
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переніс операцію і через це кілька днів не зможе виконувати обов'язки.
Про це в неділю, 10 листопада, повідомили в пресслужбі польського уряду, пише "Європейська правда".
У повідомленні вказано, що Туск "пройшов планову медичну процедуру", характер якої не розкривається.
"Він повернеться до виконання своїх офіційних обов'язків цієї середи (13 листопада. – Ред.)", – додали в уряді Польщі.
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У квітні Дональд Туск уже був змушений брати лікарняний через пневмонію.
Цього тижня також стало відомо, що британська королева-консорт Камілла через інфекційне захворювання скасувала участь у кількох публічних заходах.
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