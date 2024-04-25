Туск через хворобу призупиняє участь у публічних заходах

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з 25 квітня призупиняє участь у публічних заходах через діагностовану пневмонію.

Про це повідомили в пресслужбі польського уряду, пише "Європейська правда".

Як повідомив польський Центр урядової інформації, "в найближчі дні" Дональд Туск "обмежить публічну активність"

"Це пов'язано з пневмонією, яка була діагностована і потребує лікування. Після завершення лікування Дональд Туск повернеться до виконання своїх обов'язків", – йдеться в повідомленні.

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Сам Туск також прокоментував свій діагноз і пообіцяв "після короткої (сподіваюся) перерви, вимушеної хворобою", одразу ж повернутись до роботи.

Серед іншого, прем’єр Польщі планує взяти участь у Європейському економічному конгресі 7 травня та відновити засідання уряду 10 травня.

Імовірно, через хворобу Туск не зможе взяти участь у зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою – той запросив прем'єр-міністра до президентського палацу 1 травня, щоб обговорити з ним, серед іншого, розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing.