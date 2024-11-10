Туск перенес операцию
Новости — Воскресенье, 10 ноября 2024, 16:48 —
Премьер-министр Польши Дональд Туск перенес операцию и поэтому несколько дней не сможет выполнять обязанности.
Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в пресс-службе польского правительства, пишет "Европейская правда".
В сообщении указано, что Туск "прошел плановую медицинскую процедуру", характер которой не раскрывается.
"Он вернется к выполнению своих официальных обязанностей в эту среду (13 ноября. – Ред.)", – добавили в правительстве Польши.
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В апреле Дональд Туск уже был вынужден брать больничный из-за пневмонии.
На этой неделе также стало известно, что британская королева-консорт Камилла из-за инфекционного заболевания отменила участие в нескольких публичных мероприятиях.
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