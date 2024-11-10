У Молдові знайшли другий за день дрон

На півночі Молдови в неділю, 10 листопада, знайшли другий за добу безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Генеральному інспектораті молдовської поліції.

Другий дрон знайшли в полі поблизу села Боросеній-Ной, що в Ришканському районі Молдови.

Правоохоронці огородили територію довкола місця падіння безпілотника, аби фахівці могли його дослідити.

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У молдовській поліції також повідомили нові подробиці стосовно першого дрона, який упав у Каушанському районі.

"Після первинної експертизи було встановлено, що це був безпілотник типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі", – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.