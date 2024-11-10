У Молдові впав дрон

Поліція Каушанського району Молдови вранці в неділю, 10 листопада, виявила безпілотник, який впав на околицях села Фирледень.

Про це йдеться в повідомленні Генерального інспекторату поліції Молдови, яке цитує "Європейська правда".

Молдовські правоохоронці виявили дрон після звернення від місцевого мешканця. Територію, де впав безпілотник, перекрили.

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"На місці присутні всі спеціалізовані служби, а фахівці відділу технічної вибухотехніки Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС проводять дослідження безпілотника", – йдеться в повідомленні.

Наразі невідомо, який саме безпілотник впав на території Молдови, але Повітряні сили України в ранковому зведенні повідомляли про 10 дронів, які "вийшли з повітряного простору" в напрямку Росії, Білорусі та Молдови.

Молдовська влада й раніше повідомляла про виявлені уламки безпілотників після повітряних атак Росії проти України.

Цього тижня, нагадаємо, внаслідок атаки російського дрона постраждала київська багатоповерхівка, в якій живе посол Естонії Аннелі Кольк.