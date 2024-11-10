В Молдове нашли второй за день дрон

На севере Молдовы в воскресенье, 10 ноября, нашли второй за сутки беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Генеральном инспекторате молдавской полиции.

Второй дрон нашли в поле вблизи села Боросений-Ной, что в Рышканском районе Молдовы.

Правоохранители оградили территорию вокруг места падения беспилотника, чтобы специалисты могли его исследовать.

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В молдавской полиции также сообщили новые подробности относительно первого дрона, который упал в Каушанском районе.

"После первичной экспертизы было установлено, что это был беспилотник типа "Шахед" российского производства, на котором не было никакой взрывчатки. Предварительно, он был частью волны ударов беспилотников, которым подверглась Украина прошлой ночью", – говорится в сообщении.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.