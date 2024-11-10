Влада Валенсії відмовляється йти у відставку на тлі протестів через повені

Віцепрезидентка уряду іспанської автономної спільноти Валенсія Сусана Камареро виключила можливість відставок у регіональному уряді на тлі протестів через неналежне реагування на смертельні повені наприкінці жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За словами Камареро, відставка керівництва Валенсії "наразі не є можливим варіантом".

"Я хочу зосередитися на масштабах катастрофи, на збитках, завданих муніципалітетам і людям, як ми робили це з першого дня. Ми продовжимо працювати над цією кризою, і ми не можемо думати ні про що інше, окрім як про невтомну роботу. Ми не можемо втрачати ні хвилини", – підкреслила віцеголова уряду Валенсії.

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Вона додала, що очільник валенсійського уряду Карлес Масон дасть пояснення стосовно питань, які цікавлять громадськість, під час виступу в парламенті Валенсії у вівторок, 12 листопада

Камареро також згадала про демонстрацію, яка зібрала 130 тисяч людей у Валенсії, заявивши, що "повністю розуміє біль і розчарування людей", які взяли участь у ній, але засудила акти вандалізму.

Нагадаємо, глава уряду Валенсії Карлес Масон, як дізнались місцеві ЗМІ, у день початку смертельних повеней не перебував на зв'язку з кризовим штабом іспанського уряду дві години, а натомість проводив робочий обід у ресторані.

Повені, які лише у Валенсії забрали життя понад 200 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті.