Прем’єр Валенсії потрапив у скандал, бо під час повеней зник на дві години

Карлес Масон, глава уряду найбільш постраждалої від смертоносних повеней іспанської автономної спільноти Валенсія, потрапив у скандал, бо протягом кількох годин не був на зв’язку, коли стихія тільки розгорталась.

Про це йдеться в публікації порталу El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок, 29 жовтня, Масон був відсутній на кризовій нараді з оперативним центром (CECOPI), який мав визначити дії для подолання наслідків повеней, протягом перших двох годин.

Іспанські журналісти підтвердили, що в цей час прем’єр Валенсії мав "робочий обід" в ресторані біля будівлі уряду з відомою у Валенсії журналісткою Марібель Вілапланою, аби запропонувати їй очолити регіональний мовник А punt (вона, як стверджується, відмовилась).

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Обід Масона тривав до 18:00 і не був частиною його робочого графіка. В його оточенні запевняють, що він весь час залишався на зв’язку стосовно повеней, але джерела El Mundo стверджують протилежне.

"Міністр внутрішніх справ Валенсії Саломе Прадас, який був присутній на кризовій зустрічі, зробив кілька спроб зв'язатися з ним по телефону. Безуспішно", – пише El Mundo.

Остання інформація загострює і без того сильну критику на адресу прем'єр-міністра Валенсії, представника консервативної Народної партії. Очолюваний ним уряд після виборів минулого року ліквідував кризовий штаб і підрозділ з ліквідації наслідків стихійних лих.

Сам Масон пізніше заявив, що повені, які забрали життя понад 200 людей, були одними з найгірших в Європі в цьому столітті, а регіональний уряд попросив про 31 мільярд євро допомоги.

Минулого тижня, нагадаємо, мешканці найбільш постраждалого містечка Пайпорта закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію, які приїхали туди. Жителі були невдоволені реакцією влади на смертельну катастрофу.