Понад 100 тисяч людей у Валенсії протестували проти реакції влади на повені

На вулиці міста Валенсія – адміністративного центру однойменної автономної спільноти в Іспанії – у суботу, 9 листопада, вийшли 130 тисяч людей, щоб висловити протест проти реакції влади на смертельні повені.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані наводить інформагентство EFE.

Марш, організований понад 60 організаціями та профспілками Валенсії, тривав півтори години. Його учасники вирушили з центральної площі міста та підійшли до будівлі регіонального уряду – Женералітату.

Десятки тисяч людей вимагали відставки регіонального прем'єр-міністра Карлеса Масона та його уряду, звинувачуючи їх у недостатній реакції на повені, що забрали життя понад 200 людей у спільноті Валенсія.

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Фото: EFE

Масон, як дізнались місцеві ЗМІ, у день початку смертельних повеней не перебував на зв'язку з кризовим штабом іспанського уряду дві години, проводячи робочий обід у ресторані.

Під час маршу лунали вигуки на кшталт "Президента (тобто главу уряду. – Ред.) до Пікассента" (так називається в'язниця Валенсії) та "Масон у відставку, вийди з підпілля", а на плакатах було видно написи "Зметемо Масона, як бруд" чи "Твоя некомпетентність вбиває".

Фото: EFE

Марш пройшов без серйозних інцидентів, за винятком кидання фаєрів і бруду в будівлю міської ради Валенсії, яке сталося після початку маршу і вимагало втручання спецпідрозділів поліції Іспанії. Також брудом і фарбою облили булівлю Женералітату Валенсії.

Минулого тижня, нагадаємо, мешканці найбільш постраждалого містечка Пайпорта закидали брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе VI та його дружину королеву Летицію, які приїхали туди. Жителі були невдоволені реакцією влади на смертельну катастрофу.