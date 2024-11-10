Власти Валенсии отказываются уходить в отставку на фоне протестов из-за наводнения

Вице-президент правительства испанского автономного сообщества Валенсия Сусана Камареро исключила возможность отставок в региональном правительстве на фоне протестов из-за ненадлежащего реагирования на смертельные наводнения в конце октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По словам Камареро, отставка руководства Валенсии "пока не является возможным вариантом".

"Я хочу сосредоточиться на масштабах катастрофы, на убытках, нанесенных муниципалитетам и людям, как мы делали это с первого дня. Мы продолжим работать над этим кризисом, и мы не можем думать ни о чем другом, кроме как о неустанной работе. Мы не можем терять ни минуты", – подчеркнула вице-глава правительства Валенсии.

Реклама:

Она добавила, что глава валенсийского правительства Карлес Масон даст объяснения по вопросам, которые интересуют общественность, во время выступления в парламенте Валенсии во вторник, 12 ноября

Камареро также вспомнила о демонстрации, которая собрала 130 тысяч человек в Валенсии, заявив, что "полностью понимает боль и разочарование людей", которые приняли участие в ней, но осудила акты вандализма.

Напомним, глава правительства Валенсии Карлес Масон, как узнали местные СМИ, в день начала смертельных наводнений не находился на связи с кризисным штабом испанского правительства два часа, а вместо этого проводил рабочий обед в ресторане.

Наводнения, которые только в Валенсии унесли жизни более 200 человек, были одними из худших в Европе в этом веке.