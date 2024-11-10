У Тбілісі – черговий протест проти фальсифікації парламентських виборів

У столиці Грузії в неділю, 10 листопада, тривала акція заснованої у соцмережі групи Daitove з вимогою проведення перевиборів до парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SOVA.news.

Учасники протестної ходи вирушили від площі Свободи до мосту Бараташвілі. Вони вважають, що влада Грузії сфальсифікувала результати парламентських виборів 26 жовтня.

У ході брали участь і представники опозиційних партій. Учасники протестного маршу тримали прапори Грузії та ЄС, а також різні плакати, а також скандували "Грузія, Грузія, хай живе Грузія!"

Реклама:

Нагадаємо, за оголошеним Центральною виборчою комісією Грузії результатом, партія влади "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 26 жовтня з 54% голосів.

Міжнародні спостерігачі у попередній доповіді заявили про проблеми на виборах.

Опозиційні партії не визнають результати виборів і обіцяють проводити щоденні протести, поки влада не погодиться на перевибори.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.