В столице Грузии в воскресенье, 10 ноября, продолжалась акция основанной в соцсети группы Daitove с требованием проведения перевыборов в парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA.news.

Участники протестного шествия отправились от площади Свободы до моста Бараташвили. Они считают, что власти Грузии сфальсифицировали результаты парламентских выборов 26 октября.

В шествии участвовали и представители оппозиционных партий. Участники протестного марша держали флаги Грузии и ЕС, а также различные плакаты, а также скандировали "Грузия, Грузия, да здравствует Грузия!"

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Напомним, по объявленному Центральной избирательной комиссией Грузии результатом, партия власти "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 26 октября с 54% голосов.

Международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах.

Оппозиционные партии не признают результаты выборов и обещают проводить ежедневные протесты, пока власть не согласится на перевыборы.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.