Опозиція в Грузії планує щоденні протести проти фальсифікації виборів

Акції грузинської опозиції через незгоду з оголошеними результатами парламентських виборів 26 жовтня матимуть щоденний характер.

Про це заявив один із лідерів опозиційної "Коаліції за зміни" Ніка Мелія на мітингу біля будівлі парламенту Грузії в понеділок, 4 листопада, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами Мелії, опозиція має намір сформувати "один потужний протестний рух, який повалить режим", і вже анонсувала наступну акцію протесту на 5 листопада біля тбіліського Палацу спорту.

"Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди (до парламенту. – Ред.), але стояти тільки на Руставелі недостатньо, ми повинні стояти на всіх проспектах", – додав політик.

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Імовірно, опозиція планує блокувати основні транспортні артерії міста, припускає "Эхо Кавказа".

Раніше в опозиції закликали також готувати намети для подальших протестів.

За оголошеним Центральною виборчою комісією Грузії результатом, партія влади "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах 26 жовтня з 54% голосів.

Водночас міжнародні спостерігачі у попередній доповіді заявили про проблеми на виборах. Компанії, що проводили опозиційні екзитполи, висловили сумнів у правдивості офіційних результатів голосування.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.