Президент Сербії поговорив з Трампом і чекає на покращення

Президент Сербії Александар Вучич повідомив, що пізно ввечері в неділю провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зазначивши, що очікує на покращення зв'язків зі Сполученими Штатами "у всіх сферах".

Про це Вучич розповів у своєму Instagram, повідомляє "Європейська правда".

Сербський лідер сказав, що телефонна розмова була "дуже сердечною", і додав, що Трамп "багато чого знає про Сербію". Він висловив сподівання, що зв'язки між Сербією і США "ще більше покращаться в усіх сферах" за наступної адміністрації Трампа.

Вучич очікує, що Дональд Трамп відвідає Сербію, оскільки, за його словами, Сербія була країною, де "підтримка його обрання була найвищою в усій Європі".

Реклама:

"І президент Трамп подякував за величезну підтримку, яку він отримав від громадян Сербії, від сербського народу", – сказав Вучич.

Вучич та інші сербські лідери відкрито підтримували Трампа під час передвиборчої кампанії, сподіваючись, що його політика на Балканах відрізнятиметься від зусиль попередньої адміністрації США, спрямованих на стримування експансіоністських цілей сербських націоналістів щодо сусідніх держав.

Вучич сказав, що Трамп подякував йому за підтримку, яку він отримав від сербського народу, і висловив переконання, що він зможе обговорити з Трампом подальше поліпшення відносин між двома країнами в усіх сферах у найближчий період.

Сербія підтримувала тісні зв'язки з оточенням Трампа навіть за часів адміністрації Джо Байдена.

На початку цього року уряд Сербії схвалив багатомільйонний контракт із зятем Трампа Джаредом Кушнером щодо планів будівництва розкішного готелю на місці колишнього Міністерства оборони в Белграді.

Будівля в центрі міста була підірвана під час військової інтервенції під проводом НАТО, щоб зупинити криваві репресії сербів проти косовських албанців у 1999 році.

Проєкт, який викликав багато суперечок у Сербії, був запропонований Кушнеру колишнім помічником Трампа і посланником на Балканах Річардом Гренеллом, якому прогнозують високу посаду в новій адміністрації Трампа.

У 2023 році Вучич нагородив Гренелла високою медаллю пошани за "видатні заслуги у розвитку та зміцненні мирного співробітництва та дружніх відносин між Сербією та США".