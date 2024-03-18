Вучич прокоментував плани зятя Трампа побудувати готель на місці зруйнованого генштабу Сербії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "частково знайомий" з ідеєю зятя експрезидента США Дональда Трампа Джареда Кушнера побудувати розкішний готельно-житловий комплекс і музей на місці зруйнованої НАТО будівлі генерального штабу армії колишньої Югославії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє N1.

На мітингу в місті Інджія він заявив, що "помер зі сміху" через коментарі деяких ЗМІ про те, що, прийнявши ідею Кушнера, він "набуває політичного впливу" на Трампа.

"Я дуже радий, що ми вирішимо проблему в центрі міста. Белград потребує розвитку та великих інвестицій", – зазначив Вучич, додавши, що про це говорив міністр фінансів Сіміша Малі.

За його словами, ця ідея його "захоплює", якщо подивитися на те, що зараз знаходиться на місці розбомблених будівель.

Він додав, що там також буде музей жертв, оскільки "ми не будемо приховувати те, що сталося". Президент Сербії також запевнив, що "все буде прозоро".

Напередодні видання NYT повідомило, що компанія зятя експрезидента США Дональда Трампа Джареда Кушнера отримає в безкоштовну оренду на 99 років та право на будівництво розкішного готельно-житлового комплексу й музею на місці зруйнованої НАТО будівлі генерального штабу армії колишньої Югославії.

За інформацією видання, інвестиції становлять близько 500 мільйонів доларів, і що, згідно з попередньою угодою, уряд Сербії має отримати 22 відсотки прибутку.

Як йдеться в матеріалі, Річард Гренелл, якого Трамп призначив спецпредставником на Балканах, за часів адміністрації Трампа просував відповідний план, згідно з яким Сербія та США спільно працювали над відбудовою об'єкта.

Зв'язок між роллю Гренелла в просуванні реконструкції об'єкта, коли він перебував як в уряді, так і поза ним, та попередньою згодою Кушнера реалізувати цю пропозицію заради особистої вигоди піднімає нові питання про конфлікт інтересів між їхніми державними функціями та приватним капіталом, оскільки Трамп є майбутнім кандидатом в президенти США.

Раніше Байден і Трамп здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від Демократичної та Республіканської партій відповідно.

Останнє опитування Reuters/Ipsos показало незначну перевагу Байдена над Трампом.