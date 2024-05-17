У Сербії планують протести проти будівництва, яке фінансує зять Трампа

Опозиційні групи в Сербії планують акції протесту проти будівництва в центрі Белграда, яке фінансує компанія зятя експрезидента США Дональда Трампа Джареда Кушнера на місці колишнього генерального штабу.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Раніше цього тижня уряд Сербії підписав угоду з компанією, пов'язаною з Кушнером, про 99-річну оренду землі в центрі Белграда для "відновлення" зруйнованих будівель внаслідок бомбардувань НАТО.

Кушнер підтвердив повідомлення про те, що його компанія планує профінансувати проєкт вартістю 500 мільйонів доларів. Він включатиме висотний готель, розкішний житловий комплекс, офісні приміщення та магазини.

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"Економічний прогрес у Сербії за останнє десятиліття був вражаючим. Цей проєкт ще більше підніме Белград на рівень провідного міжнародного центру, яким він стає", – йдеться в заяві Кушнера.

Сербські урядовці привітали проєкт, але опозиційні групи і багато представників громадськості виступили проти нього.

Для багатьох місце розбомбленої будівлі колишнього генштабу є потужним символом опору Сербії проти того, що вони називають "агресією НАТО" 25 років тому.

Лідер опозиційної групи "Екологічне повстання" Александар Йованович заявив, що організація "буде використовувати всі засоби, в тому числі і фізичні", щоб захистити знесення старої будівлі генштабу і передачу її американській компанії.

"Як тільки з'являться перші бульдозери, ми будемо чекати на них", – сказав Йованович на пресконференції і закликав усіх громадян приєднатися до них, особливо військовослужбовців Збройних сил Сербії.

Водночас члени уряду Сербії захищають угоду з компанією, пов’язаною з Кушнером.

"Ми відновимо будівлю через 25 років після того, як вона була зруйнована під час бомбардування. Протягом чверті століття ніхто, до цього уряду, не думав про відновлення комплексу. Коли цей простір буде відроджений, він сприятиме розвитку Белграда і Сербії", – заявив міністр будівництва Горан Весіч.

Він повідомив, що на цьому місці буде побудований меморіал жертвам бомбардувань, який фінансуватиме інвестор.

У березні опозиційна громадська ініціатива Kreni-Promeni ("Рух-зміна") запустила петицію з вимогою зупинити будівництво в центрі Белграда, яке фінансує компанія Кушнера.