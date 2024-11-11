ЗМІ: Конгресмени просять Ілона Маска замовити слово перед Трампом

Члени Конгресу США від Республіканської партії звертаються до мільярдера Ілона Маска, аби зміцнити свої позиції в очах обраного президента Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією телеканалу, деякі республіканські законодавці намагалися домовитися з Маском щодо виборів лідера партії в Сенаті та інших важливих для Трампа питань.

Сам мільярдер, стверджує CNN, також телефонував союзникам Трампа і законодавцям.

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Зазначається, що це свідчить про все більший вплив Ілона Маска на майбутню адміністрацію – особливо з огляду на прийдешнє обрання нового лідера Республіканської партії в Сенаті в середу, 13 листопада.

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах. Але сам Маск, за даними ЗМІ, не зацікавлений у роботі в адміністрації.

Нещодавно стало відомо, що мільярдер брав участь у телефонній розмові Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.