СМИ: Конгрессмены просят Илона Маска заказать слово перед Трампом

Члены Конгресса США от Республиканской партии обращаются к миллиардеру Илону Маску, чтобы укрепить свои позиции в глазах избранного президента Дональда Трампа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, некоторые республиканские законодатели пытались договориться с Маском по выборам лидера партии в Сенате и других важных для Трампа вопросов.

Сам миллиардер, утверждает CNN, также звонил союзникам Трампа и законодателям.

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Отмечается, что это свидетельствует о все большем влиянии Илона Маска на будущую администрацию – особенно учитывая грядущее избрание нового лидера Республиканской партии в Сенате в среду, 13 ноября.

Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов и продвигая Трампа в своей соцсети.

Трамп дал понять, что вознаградит своего сторонника-миллиардера, пообещав в сентябрьской речи создать правительственную комиссию по эффективности во главе с Маском в случае победы на выборах. Но сам Маск, по данным СМИ, не заинтересован в работе в администрации.

Недавно стало известно, что миллиардер участвовал в телефонном разговоре Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.