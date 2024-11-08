ЗМІ: Маск брав участь у телефонній розмові Трампа і Зеленського

Американський мільярдер Ілон Маск, який підтримував кампанію Дональда Трампа, брав участь у телефонній розмові останнього з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив портал Axios із посиланням на джерела.

Співрозмовники Axios стверджують, що розмова Зеленського й Трампа тривала близько 25 хвилин. Український президент привітав республіканця з перемогою, а той у відповідь сказав, що буде підтримувати Україну, але без подробиць.

Маск, який також був на лінії, сказав Зеленському, що продовжить підтримувати Україну через свої супутники Starlink.

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"Нові деталі дзвінка підкреслюють, наскільки впливовим може бути Маск у другій адміністрації Трампа, а також невизначеність щодо того, як саме Трамп ставитиметься до України", – пише видання.

За інформацією Axios, президент України вважає, що розмова пройшла добре та "не залишила у Зеленського відчуття відчаю".

Співрозмовники порталу також кажуть, що після зустрічі Зеленського і Трампа у вересні в Нью-Йорку сторони налагодили канал зв’язку.

"Ніщо з того, що Зеленський і його помічники чули від Трампа і його команди в приватних розмовах, не викликало тривоги і не змусило нас відчути, що Україна буде тією, хто заплатить за це (війну. – Ред.) ціну", – сказало джерело Axios.

Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів та просуваючи Трампа у своїй соцмережі.

Трамп дав зрозуміти, що винагородить свого прихильника-мільярдера, пообіцявши у вересневій промові створити урядову комісію з ефективності на чолі з Маском у разі перемоги на виборах.