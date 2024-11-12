ЗМІ: У НАТО вважають, що Путін поспішатиме відбити Курщину до інавгурації Трампа

У країнах НАТО вважають, що Росія розгорнула 50 тисяч російських і північнокорейських військових у спробі відвоювати Курську область в України до того, як Дональд Трамп вступить на посаду президента США в січні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації The Telegraph.

Союзники по НАТО вважають, що Путін сподівається повернути території, які завоювала Україна, до інавгурації Трампа 20 січня.

Оцінка британської військової розвідки, з якою ознайомилось видання The Telegraph, показує, що Росія, ймовірно, збільшить кількість атак безпілотників-камікадзе на українські позиції в найближчі дні, використовуючи нові місця запуску поблизу кордону.

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Близько 12 тисяч північнокорейських призовників, ймовірно, також братимуть участь у бойових діях в Курській області відповідно до пакту про взаємну військову допомогу між Росією і Північною Кореєю, укладеного цього року.

Росія вже повернула собі приблизно половину території, втраченої в результаті української операції, пише видання.

Генерал Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, заявив, що "десятки тисяч ворожих солдатів з найкращих російських ударних підрозділів" атакують українські позиції.

Західні дипломати стурбовані тим, що Путін спробує швидко захопити територію до інавгурації Трампа, щоб надати Росії більше переговорної сили на будь-яких мирних перемовинах.

Міністерство оборони Британії вважає, що кількість атак безпілотників-камікадзе збільшиться в найближчі тижні після 35-відсоткового зростання кількості запусків за останній місяць.

Росія продовжує інвестувати в нові безпілотники і майданчики для їх запуску. Представники розвідки вважають, що обмежуючим фактором для збільшення кількості атак є персонал, а не обладнання.

Як повідомлялося, Сполучені Штати ще вивчають, що саме Росія віддасть Північній Кореї в обмін на участь її військ у повномасштабному вторгненні проти України.

Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.

Держави НАТО засудили рішення Росії та Північної Кореї залучити північнокорейські війська до бойових дій проти України.