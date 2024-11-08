НАТО засудив пряму участь військ КНДР у війні проти України

Держави Північноатлантичного Альянсу засудили рішення Росії та Північної Кореї залучити північнокорейські війська до бойових дій проти України.

Про це йдеться в поширеній у п’ятницю, 8 листопада, заяві НАТО, пише "Європейська правда".

В Альянсі зауважили, що поглиблення військового співробітництва між Росією і КНДР "серйозно впливає на євроатлантичну безпеку, а також має наслідки для Індо-Тихоокеанського регіону".

"Тисячі боєздатних військових, розгорнуті КНДР, є небезпечним розширенням її поточної підтримки незаконної агресивної війни Росії проти України", – додають там.

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Члени НАТО закликали Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, а інші держави світу – не надавати жодної допомоги російській агресії.

"НАТО продовжуватиме працювати зі своїми партнерами, зокрема в Індо-Тихоокеанському регіоні, над зміцненням миру і стабільності і запобіганням підриву регіональної і глобальної стабільності Росією і тими, хто сприяє її військовим зусиллям", – йдеться в заяві.

Додатково Альянс пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно для її перемоги", та допомагати в розбудові "сил, здатних перемогти російську агресію, відповідно до зобов'язань щодо надання довгострокової допомоги Україні в галузі безпеки".

Цього тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області в останні дні.

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" та трьох ключових країн-союзниць цього тижня заявили, що вони серйозно стурбовані розгортанням північнокорейських військ у Росії та працюють над спільною відповіддю на цю ситуацію.

Тим часом британська розвідка вказала, що війська КНДР, які будуть залучені до бойових дій проти України, матимуть проблеми із сумісністю з російськими силами та використанням техніки.